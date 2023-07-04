Источник: «ПСЖ» подписал контракт с Луисом Энрике

По сообщению известного журналиста Фабрицо Романо, лидер французского футбола «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время объявит сразу о нескольких важных трансферных новостях.

Парижане заключили соглашение с новым главным тренером Луисом Энрике. 53-летний специалист ушел с поста главного тренера сборной Испании после невыхода из группы на Чемпионате мира в Катаре. На Чемпионате Европы 2020 года Луис Энрике вывел сборную Испании в полуфинал, где команда потерпела поражение от итальянцев.

С «Барселоной» Луис Энрике в 2015 году побеждал в Лиге чемпионов и дважды побеждал в Ла Лиге. Также тренер возглавлял испанскую «Сельту» и итальянскую «Рому».

Также ожидается, что клуб объявит о расторжении контракта с тренером Кристофом Гальтье, который в минувшем сезоне привел «ПСЖ» к золоту в Ла Лиге. Также недавно Гальтье был задержан по делу о расизме.