Источник: «ПСЖ» подписал контракт с Луисом Энрике
Также в ближайшее время парижский клуб объявит о подписании контракта с шестью новыми футболистами.
Также в ближайшее время парижский клуб объявит о подписании контракта с шестью новыми футболистами.
По сообщению известного журналиста Фабрицо Романо, лидер французского футбола «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время объявит сразу о нескольких важных трансферных новостях.
Парижане заключили соглашение с новым главным тренером Луисом Энрике. 53-летний специалист ушел с поста главного тренера сборной Испании после невыхода из группы на Чемпионате мира в Катаре. На Чемпионате Европы 2020 года Луис Энрике вывел сборную Испании в полуфинал, где команда потерпела поражение от итальянцев.
С «Барселоной» Луис Энрике в 2015 году побеждал в Лиге чемпионов и дважды побеждал в Ла Лиге. Также тренер возглавлял испанскую «Сельту» и итальянскую «Рому».
Также ожидается, что клуб объявит о расторжении контракта с тренером Кристофом Гальтье, который в минувшем сезоне привел «ПСЖ» к золоту в Ла Лиге. Также недавно Гальтье был задержан по делу о расизме.
По данным источника, «ПСЖ» подписал контракты с 6 новыми футболистами: Лукасом Эрнандесом из «Баварии», Мануэлем Угарте из «Спортинга», Канг-Ин Ли из «Мальорки», Марко Асенсио из мадридского «Реала», Миланом Шкриньяром из «Интера» и Шером Ндуром из «Бенфики». Все футболисты перешли на бесплатной основе как свободные агенты.