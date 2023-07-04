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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
17:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб Головина назвал имя нового главного тренера

Новым главным тренером «Монако» стал Адольф Хюттер.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

53-летний Адольф Хюттер возглавил «Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин.

Контракт с австрийским специалистом подписан контракт до 30 июня 2025 года.

Монегаски финишировали на шестом месте в Лиге 1 и остались без еврокубков. Главный тренер бельгиец Филипп Клеман был уволен.

С лета 2022 года Хюттер после увольнения из менхенгладбахской «Боруссии» оставался без работы. До этого Хюттер возглавлял австрийские клуб «Альтах», «Гредиг» и «Ред Булл» (Зальцбург), швейцарский клуб «Янг Бойз», а также немецкий клуб «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне).

Хюттер приводил команды к победам в чемпионате Австрии («Ред Булл»-2015) и Швейцарии («Янг Бойз»-2018). «Айнтрахт» под руководством Хюттера выходил в полуфинал Лиги Европы в 2019 году.

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