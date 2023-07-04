Клуб Головина назвал имя нового главного тренера
Новым главным тренером «Монако» стал Адольф Хюттер.
Новым главным тренером «Монако» стал Адольф Хюттер.
53-летний Адольф Хюттер возглавил «Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин.
Контракт с австрийским специалистом подписан контракт до 30 июня 2025 года.
Монегаски финишировали на шестом месте в Лиге 1 и остались без еврокубков. Главный тренер бельгиец Филипп Клеман был уволен.
С лета 2022 года Хюттер после увольнения из менхенгладбахской «Боруссии» оставался без работы. До этого Хюттер возглавлял австрийские клуб «Альтах», «Гредиг» и «Ред Булл» (Зальцбург), швейцарский клуб «Янг Бойз», а также немецкий клуб «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне).
Хюттер приводил команды к победам в чемпионате Австрии («Ред Булл»-2015) и Швейцарии («Янг Бойз»-2018). «Айнтрахт» под руководством Хюттера выходил в полуфинал Лиги Европы в 2019 году.