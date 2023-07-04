Клуб Головина назвал имя нового главного тренера

53-летний Адольф Хюттер возглавил «Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин.

Контракт с австрийским специалистом подписан контракт до 30 июня 2025 года.

Монегаски финишировали на шестом месте в Лиге 1 и остались без еврокубков. Главный тренер бельгиец Филипп Клеман был уволен.

С лета 2022 года Хюттер после увольнения из менхенгладбахской «Боруссии» оставался без работы. До этого Хюттер возглавлял австрийские клуб «Альтах», «Гредиг» и «Ред Булл» (Зальцбург), швейцарский клуб «Янг Бойз», а также немецкий клуб «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне).