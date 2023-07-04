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18:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Инсайдер: трансфер Мбаппе станет крупнейшим в истории футбола

По сообщению инсайдера, сделка по переходу Килиана Мбаппе в «Реал» закрыта.

Реал
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Источник: Reuters

Инсайдер Франсуа Галлардо сообщил в своих соцсетях о переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» в «Реал».

Отмечается, что «Реал» заплатил за форварда 224 миллиона плюс 56 миллионов евро. Таким образом, трансфер может стать самым крупным в истории футбола.

Ранее была информация, что Килиан Мбаппе запрашивает 240 миллионов евро по контракту, если он перейдет в мадридский «Реал» в текущее летнее трансферное окно.

24-летний Мбаппе — воспитанник «Монако», из которого в 2018 году перешел в «ПСЖ». Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

«Реал» пытался приобрести игрока в 2022 году, но тогда трансфер сорвался.

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