Инсайдер: трансфер Мбаппе станет крупнейшим в истории футбола

Инсайдер Франсуа Галлардо сообщил в своих соцсетях о переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» в «Реал».

Отмечается, что «Реал» заплатил за форварда 224 миллиона плюс 56 миллионов евро. Таким образом, трансфер может стать самым крупным в истории футбола.

Ранее была информация, что Килиан Мбаппе запрашивает 240 миллионов евро по контракту, если он перейдет в мадридский «Реал» в текущее летнее трансферное окно.

24-летний Мбаппе — воспитанник «Монако», из которого в 2018 году перешел в «ПСЖ». Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.