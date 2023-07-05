«Реал» выиграл у «Барселоны» борьбу за самого талантливого игрока Турции

По информации источника, 18-летний полузащитник решил продолжить карьеру в мадридском клубе, хотя им интересовалась «Барселона». В контракте Гюлера, который будет действовать еще два сезона, прописаны отступные в размере 17,5 млн евро. «Реал» готов заплатить около 20 млн евро, чтобы гарантировано подписать Гюлера уже этим летом, а также готов оставить за «Фенербахче» 20 процентов от суммы последующей суммы перепродажи игрока.

В мадридском клубе считают трансфер Гюлера отличной сделкой по соотношению цены и его потенциала. Благодаря его техническому оснащению мадридцы видят в нем нового Месута Озила, который выступал за клуб с 2010 по 2013 год.

В случае перехода в «Реал» Гюлер станет третьим турецким игроком в истории мадридского клуба. Ранее за «королевский» клуб выступали полузащитники Хамит Алтынтоп (2011−2012, 12 матчей) и Нури Шахин (2011−2013, 10 матчей).