«Реал» выиграл у «Барселоны» борьбу за самого талантливого игрока Турции
Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер принял решение перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает портал The Athletic.
Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер принял решение перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает портал The Athletic.
По информации источника, 18-летний полузащитник решил продолжить карьеру в мадридском клубе, хотя им интересовалась «Барселона». В контракте Гюлера, который будет действовать еще два сезона, прописаны отступные в размере 17,5 млн евро. «Реал» готов заплатить около 20 млн евро, чтобы гарантировано подписать Гюлера уже этим летом, а также готов оставить за «Фенербахче» 20 процентов от суммы последующей суммы перепродажи игрока.
В мадридском клубе считают трансфер Гюлера отличной сделкой по соотношению цены и его потенциала. Благодаря его техническому оснащению мадридцы видят в нем нового Месута Озила, который выступал за клуб с 2010 по 2013 год.
В случае перехода в «Реал» Гюлер станет третьим турецким игроком в истории мадридского клуба. Ранее за «королевский» клуб выступали полузащитники Хамит Алтынтоп (2011−2012, 12 матчей) и Нури Шахин (2011−2013, 10 матчей).
Гюлер является воспитанником «Фенербахче» и главной восходящей звездой турецкого футбола. 18-летний футболист провел за стамбульский клуб 51 матч, забил девять мячей и отдал 12 результативных передач. В ноябре 2022 года Гюлер дебютировал за сборную Турции, а в июне этого года забил свой первый мяч за национальную команду.