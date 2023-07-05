Роберто Фирмино официально стал игроком «Аль-Ахли»

31-летний бразилец присоединился к саудовскому клубу в статусе свободного агента и подписал контракт до лета 2026 года. Фирмино стал вторым звездным приобретением клуба в летнее трансферное окно после покупки вратаря «Челси» Эдуара Менди за 18,5 млн евро.

Ранее Фирмино на протяжении восьми сезонов выступал за «Ливерпуль». В общей сложности бразилец провел за английский клуб 362 матча, в которых забил 111 голов и сделал 72 результативные передачи. С «Ливерпулем» Фирмино выигрывал все значимые клубные титулы — Английскую Премьер-лигу (АПЛ), Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.