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09:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Роберто Фирмино официально стал игроком «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» официально объявил о переходе бразильского нападающего Роберто Фирмино.

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Источник: AFP 2022

31-летний бразилец присоединился к саудовскому клубу в статусе свободного агента и подписал контракт до лета 2026 года. Фирмино стал вторым звездным приобретением клуба в летнее трансферное окно после покупки вратаря «Челси» Эдуара Менди за 18,5 млн евро.

Ранее Фирмино на протяжении восьми сезонов выступал за «Ливерпуль». В общей сложности бразилец провел за английский клуб 362 матча, в которых забил 111 голов и сделал 72 результативные передачи. С «Ливерпулем» Фирмино выигрывал все значимые клубные титулы — Английскую Премьер-лигу (АПЛ), Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне «Аль-Ахли» стал победителем Первого дивизиона чемпионата Саудовской Аравии и спустя сезон вернулся в Премьер-лигу.

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