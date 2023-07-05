Впервые в Англии женщина возглавила мужскую футбольную команду

На пост главного тренера мужской команды «Форест Грин Роверс» назначена 39-летняя валлийка Ханна Дингли.

Дингли с 2019 года работала в академии клуба из Глостершира, а теперь стала первой женщиной в истории профессиональных лиг Англии, которая возглавила мужскую команду.

Ранее Лидия Бедфорд стала главным тренером молодежной команды «Брентфорда».

«Форест Грин Роверс» в минувшем сезоне занял последнее 24-е место в Лиге 1 и вылетел в Лигу 2, четвертый по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.