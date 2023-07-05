Впервые в Англии женщина возглавила мужскую футбольную команду
Ханна Дингли назначена на пост главного тренера мужской команды «Форест Грин Роверс».
Ханна Дингли назначена на пост главного тренера мужской команды «Форест Грин Роверс».
На пост главного тренера мужской команды «Форест Грин Роверс» назначена 39-летняя валлийка Ханна Дингли.
Дингли с 2019 года работала в академии клуба из Глостершира, а теперь стала первой женщиной в истории профессиональных лиг Англии, которая возглавила мужскую команду.
Ранее Лидия Бедфорд стала главным тренером молодежной команды «Брентфорда».
«Форест Грин Роверс» в минувшем сезоне занял последнее 24-е место в Лиге 1 и вылетел в Лигу 2, четвертый по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.
«Форест Грин Роверс» позиционирует себя как первый в мире веганский футбольный клуб. Стадион клуба освещается и снабжается электроэнергией через солнечные батареи и ветряные турбины. Органическая трава, биоразлагаемая сетка ворот, есть специальное оборудование, перерабатывающее дождевую воду. В кафе на стадионе отсутствует животная пища в меню.