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10:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Впервые в Англии женщина возглавила мужскую футбольную команду

Ханна Дингли назначена на пост главного тренера мужской команды «Форест Грин Роверс».

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На пост главного тренера мужской команды «Форест Грин Роверс» назначена 39-летняя валлийка Ханна Дингли.

Дингли с 2019 года работала в академии клуба из Глостершира, а теперь стала первой женщиной в истории профессиональных лиг Англии, которая возглавила мужскую команду.
Ранее Лидия Бедфорд стала главным тренером молодежной команды «Брентфорда».

«Форест Грин Роверс» в минувшем сезоне занял последнее 24-е место в Лиге 1 и вылетел в Лигу 2, четвертый по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.

«Форест Грин Роверс» позиционирует себя как первый в мире веганский футбольный клуб. Стадион клуба освещается и снабжается электроэнергией через солнечные батареи и ветряные турбины. Органическая трава, биоразлагаемая сетка ворот, есть специальное оборудование, перерабатывающее дождевую воду. В кафе на стадионе отсутствует животная пища в меню.

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