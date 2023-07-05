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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин прокомментировал смену тренера в «Монако»

Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» Александр Головин, высказался о смене главного тренера. По его мнению футболисты не принимают таких решений, назначение является прерогативой руководства клуба.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Все по плану, начали подготовку к новому сезону. Уже стартовал первый сбор, поэтому будем работать и набирать форму. Ожидал ли смены тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают таких решений. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания. Но в любом случае мое дело как футболиста работать на тренировках и все доказывать в играх», — приводит слова Головина ТАСС.

4 июля пресс-служба «Монако» сообщила, что новым главным тренером команды станет австрийский специалист Ади Хюттер. На этом посту он сменил Филиппа Клемана.

По итогам прошлого сезона «Монако» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Головин провел за команду 45 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.

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