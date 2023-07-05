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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» хочет купить вратаря клуба АПЛ

Вратарь «Брайтона» Роберт Санчес попал в сферу интересов манкунианцев.

Манчестер Юнайтед
БрайтонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

После того 30 июня истёк контракт Давида де Хеа с «Манчестер Юнайтед», клуб впервые за долгое время находится в поисках нового основного вратаря. Давид де Хеа выступал за «красных дьяволов» с 2011 года.

По информации Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» заинтересован во вратаре «Брайтона» Роберте Санчесе.

Санчес является воспитанником «Брайтона» и провел за клуб 87 матчей в Английской Премьер-лиге. Правда, в минувшем сезоне главный тренер «чаек» Роберто Де Дзерби реже выпускал голкипера в стартовом составе — Санчес провел 23 матча в сезоне. По этой причине Роберт ищет возможность смены обстановки. Его контракт с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года.

Стоимость вратаря на портале Transfermarkt оценивается в 22 миллиона евро.

25-летний Санчес, сын англичанина и испанки, сделал выбор в пользу исторической родины матери. На его счету два матча за сборную Испании.

Ранее сообщалось, что среди главных кандидатов на замену Де Хеа рассматриваются Андре Онана из «Интера» и Диогу Кошта из «Порту».

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