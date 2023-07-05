«Манчестер Юнайтед» хочет купить вратаря клуба АПЛ

После того 30 июня истёк контракт Давида де Хеа с «Манчестер Юнайтед», клуб впервые за долгое время находится в поисках нового основного вратаря. Давид де Хеа выступал за «красных дьяволов» с 2011 года.

По информации Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» заинтересован во вратаре «Брайтона» Роберте Санчесе.

Санчес является воспитанником «Брайтона» и провел за клуб 87 матчей в Английской Премьер-лиге. Правда, в минувшем сезоне главный тренер «чаек» Роберто Де Дзерби реже выпускал голкипера в стартовом составе — Санчес провел 23 матча в сезоне. По этой причине Роберт ищет возможность смены обстановки. Его контракт с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года.

Стоимость вратаря на портале Transfermarkt оценивается в 22 миллиона евро.

25-летний Санчес, сын англичанина и испанки, сделал выбор в пользу исторической родины матери. На его счету два матча за сборную Испании.