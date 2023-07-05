Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
4.06
Бетис
Валенсия
11
4.06
Сельта
Барселона
21
4.06
Эльче
Кадис
11
4.06
Эспаньол
Альмерия
33
4.06
Вальядолид
Хетафе
00
4.06
Мальорка
Райо Вальекано
30
4.06
Осасуна
Жирона
21
4.06
Реал
Атлетик
11
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:35 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» объявила о подписании футболиста сборной Испании

Защитник Иньиго Мартинес перешел из «Атлетика» (Бильбао) в каталонский клуб.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

«Барселона» объявила о переходе в команду защитника сборной Испании Иньиго Мартинеса.

32-летний Мартинес перейдет в «Барселону» на правах свободного агента после того, как истек его контракт с клубом из Бильбао.

До этого момента Мартинес играл только за клубы из Страны Басков — «Реал Сосьедад» и «Атлетик».

За карьеру провел в Ла Лиге 357 матчей, забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач.

С 2013 года Мартинес вызывается в сборную Испании, за которую сыграл 20 матчей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эджуке и Сигурдссон вновь приостановили контракты с ЦСКА
Российских лучников не допустили к чемпионату мира в Германии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь