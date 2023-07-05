«Барселона» объявила о подписании футболиста сборной Испании
Защитник Иньиго Мартинес перешел из «Атлетика» (Бильбао) в каталонский клуб.
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Защитник Иньиго Мартинес перешел из «Атлетика» (Бильбао) в каталонский клуб.
«Барселона» объявила о переходе в команду защитника сборной Испании Иньиго Мартинеса.
32-летний Мартинес перейдет в «Барселону» на правах свободного агента после того, как истек его контракт с клубом из Бильбао.
До этого момента Мартинес играл только за клубы из Страны Басков — «Реал Сосьедад» и «Атлетик».
За карьеру провел в Ла Лиге 357 матчей, забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач.
С 2013 года Мартинес вызывается в сборную Испании, за которую сыграл 20 матчей.