«ПСЖ» договорился с Гальтье о расторжении контракта
Футбольный клуб «ПСЖ» и главный тренер команды Кристоф Гальтье договорились об условиях расторжении контракта, сообщает AFP со ссылкой на источник.
Футбольный клуб «ПСЖ» и главный тренер команды Кристоф Гальтье договорились об условиях расторжении контракта, сообщает AFP со ссылкой на источник.
По информации источника, новый главный тренер будет представлен в среду. Им станет испанец Луис Энрике, ранее возглавлявший сборную Испании.
30 июня Гальтье задержали на сутки из-за дела о расизме, об этом сообщала радиостанция RMC Sport. Ранее RMC Sport утверждала, что Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания — специалист отправил бывшему директору «Ниццы» Жюльену Фурнье письмо, в нем он указал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Если обвинения докажут, то Гальтье будет грозить тюремное заключение на срок до трех лет и штраф в размере € 45 тыс.
56-летний французский специалист возглавлял «ПСЖ» с 2022 года, под его руководством клуб стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны.