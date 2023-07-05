Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
3.06
Аяччо
Марсель
10
3.06
Осер
Ланс
13
3.06
Брест
Ренн
12
3.06
Лорьян
Страсбур
21
3.06
Монако
Тулуза
12
3.06
Нант
Анже
10
3.06
Ницца
Лион
31
3.06
ПСЖ
Клермон Фут
23
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» договорился с Гальтье о расторжении контракта

Футбольный клуб «ПСЖ» и главный тренер команды Кристоф Гальтье договорились об условиях расторжении контракта, сообщает AFP со ссылкой на источник.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, новый главный тренер будет представлен в среду. Им станет испанец Луис Энрике, ранее возглавлявший сборную Испании.

30 июня Гальтье задержали на сутки из-за дела о расизме, об этом сообщала радиостанция RMC Sport. Ранее RMC Sport утверждала, что Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания — специалист отправил бывшему директору «Ниццы» Жюльену Фурнье письмо, в нем он указал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Если обвинения докажут, то Гальтье будет грозить тюремное заключение на срок до трех лет и штраф в размере € 45 тыс.

56-летний французский специалист возглавлял «ПСЖ» с 2022 года, под его руководством клуб стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эджуке и Сигурдссон вновь приостановили контракты с ЦСКА
Российских лучников не допустили к чемпионату мира в Германии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь