«ПСЖ» договорился с Гальтье о расторжении контракта

30 июня Гальтье задержали на сутки из-за дела о расизме, об этом сообщала радиостанция RMC Sport. Ранее RMC Sport утверждала, что Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания — специалист отправил бывшему директору «Ниццы» Жюльену Фурнье письмо, в нем он указал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Если обвинения докажут, то Гальтье будет грозить тюремное заключение на срок до трех лет и штраф в размере € 45 тыс.