«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Маунта

Ранее сообщалось, что за переход 24-летнего игрока сборной Англии манкунианцы заплатят более € 50 млн. Маунт — воспитанник «Челси», он находился в структуре команды с 2005 года. Всего за основной состав «синих» полузащитник забил 33 гола и сделал 37 результативных передач в 197 матчах. Контракт игрока с «Челси» истекал летом 2024 года. Маунт с командой выиграл три трофея — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.