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13:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Маунта

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о заключении долгосрочного контракта с футболистом лондонского «Челси» Мэйсоном Маунтом.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Ранее сообщалось, что за переход 24-летнего игрока сборной Англии манкунианцы заплатят более € 50 млн. Маунт — воспитанник «Челси», он находился в структуре команды с 2005 года. Всего за основной состав «синих» полузащитник забил 33 гола и сделал 37 результативных передач в 197 матчах. Контракт игрока с «Челси» истекал летом 2024 года. Маунт с командой выиграл три трофея — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Для «Манчестер Юнайтед» это первый переход в летнее трансферное окно.

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