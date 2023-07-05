Российский футболист подписал контракт с испанским клубом
Российский полузащитник Никита Иосифов стал игроком «Мирандеса», который выступает в Сегунде — втором дивизионе чемпионата Испании. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Российский полузащитник Никита Иосифов стал игроком «Мирандеса», который выступает в Сегунде — втором дивизионе чемпионата Испании. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
22-летний россиянин на правах свободного агента подписал с клубом двухлетний контракт. Иосифов играет в Испании с 2021 года, когда он подписал контракт с «Вильярреалом». За два года он провел 43 матча за вторую команду «желтых субмарин», в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. За первую команду Иосифов провел два матча и забил один мяч. 30 июня у игрока истек срок действия контракта.
Иосифов является воспитанником «Спартака» и «Локомотива». В сезоне 2020/21 он дебютировал за основу «железнодорожников», сыграв шесть матчей, включая матч группового раунда Лиги чемпионов против «Баварии» (0:2).
В минувшем сезоне «Мирандес» занял 16-е место в Сегунде. Клуб никогда в своей истории не играл в высшем дивизионе чемпионата Испании, но несмотря на это за последние 11 лет дважды выходил в полуфинал Кубка Испании — в сезоне 2011/12 и 2019/20.