Российский футболист подписал контракт с испанским клубом

22-летний россиянин на правах свободного агента подписал с клубом двухлетний контракт. Иосифов играет в Испании с 2021 года, когда он подписал контракт с «Вильярреалом». За два года он провел 43 матча за вторую команду «желтых субмарин», в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. За первую команду Иосифов провел два матча и забил один мяч. 30 июня у игрока истек срок действия контракта.