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18:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Луис Энрике поделился эмоциями от назначения главным тренером «ПСЖ»

Новый главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Луис Энрике высказался о назначении на пост.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

"Прежде всего я благодарю клуб, президента и спортивного директора за оказанное мне доверие. Я очень рад быть здесь. Надеюсь, что смогу отплатить за это доверие. Я не говорю по-французски, но уже начал изучать язык. Мой любимый стиль — атакующий, очень атакующий футбол, интересный для болельщиков и, прежде всего, футбол, который дает хорошие результаты.

Я очень хочу выучить новый язык, познакомиться с прекрасным городом и этой удивительной страной. Я полон энтузиазма и не могу дождаться начала работы, как и мой тренерский штаб", — приводит слова Энрике RMC Sport.

О назначении Луиса Энрике главный тренером «ПСЖ» стало известно сегодня, 5 июля. Ранее специалист возглавлял сборную Испании.

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