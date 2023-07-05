Луис Энрике поделился эмоциями от назначения главным тренером «ПСЖ»
Новый главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Луис Энрике высказался о назначении на пост.
Новый главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Луис Энрике высказался о назначении на пост.
"Прежде всего я благодарю клуб, президента и спортивного директора за оказанное мне доверие. Я очень рад быть здесь. Надеюсь, что смогу отплатить за это доверие. Я не говорю по-французски, но уже начал изучать язык. Мой любимый стиль — атакующий, очень атакующий футбол, интересный для болельщиков и, прежде всего, футбол, который дает хорошие результаты.
Я очень хочу выучить новый язык, познакомиться с прекрасным городом и этой удивительной страной. Я полон энтузиазма и не могу дождаться начала работы, как и мой тренерский штаб", — приводит слова Энрике RMC Sport.
О назначении Луиса Энрике главный тренером «ПСЖ» стало известно сегодня, 5 июля. Ранее специалист возглавлял сборную Испании.