Полиция провела обыски у президента «ПСЖ»

«Следственные органы запросили дополнительную информацию и доступ, которые были предоставлены им полностью и прозрачно, в полном сотрудничестве с властями, как это было с самого начала», — сказал представитель Нассера Аль-Хелаифи.

Бен Абдеррахман заявил, что был задержан в Катаре в январе 2020 года. На протяжении шести месяцев он находился под домашним арестом, потом ему разрешили выехать из страны. По словам бен Абдеррахмана, его могли задержать и отправить под домашний арест из-за якобы имеющихся у него документов, которые имеют отношение к Аль-Хелаифи. В апреле адвокаты президента «ПСЖ» заявили о намерении подать иск о клевете против лоббиста.