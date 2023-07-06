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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Полиция провела обыски у президента «ПСЖ»

Полиция провела обыски в доме президента футбольного клуба «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, сообщает агентство «Франс Пресс».

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Источник: Reuters

Полицейский рейд был связан с расследованием по обвинению в похищении и пытках французско-алжирского лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана.

«Следственные органы запросили дополнительную информацию и доступ, которые были предоставлены им полностью и прозрачно, в полном сотрудничестве с властями, как это было с самого начала», — сказал представитель Нассера Аль-Хелаифи.

Бен Абдеррахман заявил, что был задержан в Катаре в январе 2020 года. На протяжении шести месяцев он находился под домашним арестом, потом ему разрешили выехать из страны. По словам бен Абдеррахмана, его могли задержать и отправить под домашний арест из-за якобы имеющихся у него документов, которые имеют отношение к Аль-Хелаифи. В апреле адвокаты президента «ПСЖ» заявили о намерении подать иск о клевете против лоббиста.

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