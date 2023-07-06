Винисиус получил медаль за борьбу с расизмом

Церемония вручения наград прошла на стадионе «Маракана», где представили региональный закон против расизма, который носит имя Винисиуса. Согласно закону, футбольные матчи автоматически приостановят после регистрации расистских оскорблений. Также положения закона предусматривают, что любому гражданину нужно сообщать о расистских выпадах представителям власти на стадионе. Положения закона были одобрены губернатором штата.

Футболист получил медаль Тирадентиса, главную награду законодательного собрания Рио-де-Жанейро, и медаль Педро Эрнесто, главную награду муниципального совета города.

«Сегодня особенный день, и я надеюсь, что семья гордится мной. Я очень молод и не ожидал, что буду в таком возрасте находиться на “Маракане”, в таком особенном месте, и получать награду. Иногда я задаюсь вопросом, заслуживаю ли я так много. Не ожидал получить столько наград и столько любви на “Маракане”, где я столько играл», — сказал Винисиус.