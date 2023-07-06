Винисиус получил медаль за борьбу с расизмом
Футболист клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил медали штата Рио-де-Жанейро за вклад в борьбу с расизмом, сообщает Mundo Deportivo.
Футболист клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил медали штата Рио-де-Жанейро за вклад в борьбу с расизмом, сообщает Mundo Deportivo.
Церемония вручения наград прошла на стадионе «Маракана», где представили региональный закон против расизма, который носит имя Винисиуса. Согласно закону, футбольные матчи автоматически приостановят после регистрации расистских оскорблений. Также положения закона предусматривают, что любому гражданину нужно сообщать о расистских выпадах представителям власти на стадионе. Положения закона были одобрены губернатором штата.
Футболист получил медаль Тирадентиса, главную награду законодательного собрания Рио-де-Жанейро, и медаль Педро Эрнесто, главную награду муниципального совета города.
«Сегодня особенный день, и я надеюсь, что семья гордится мной. Я очень молод и не ожидал, что буду в таком возрасте находиться на “Маракане”, в таком особенном месте, и получать награду. Иногда я задаюсь вопросом, заслуживаю ли я так много. Не ожидал получить столько наград и столько любви на “Маракане”, где я столько играл», — сказал Винисиус.
21 мая «Реал» на выезде играл против «Валенсии». В середине второго тайма матч был прерван из-за расистских оскорблений, которые выкрикивали фанаты в адрес Винисиуса. Руководство Ла Лиги сообщило о начале расследования вопроса, а также заявило, что за последние два сезона из-за расистских инцидентов, связанных с бразильским форвардом, лига девять раз подавала жалобы в различные инстанции. «Реал» подал жалобу в генеральную прокуратуру Испании. Расистские оскорбления в адрес Винисиуса вызвали недовольство в Бразилии, власти которой направили официальную жалобу правительству Испании.