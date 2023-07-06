Жерар Пике заявил, что «Барселона» находится в режиме выживания

«Экономическая ситуация несколько тревожная, она не самая лучшая, но мы в надёжных руках. Президенту и его приближённым уже приходилось выкручиваться из подобной ситуации, это не так сложно. Они смелые и знают, что делают. Клуб находится не в лучшем состоянии, в режиме выживания. Но в то же время в “Барсе” понимают, что им предстоит завоёвывать титулы, соревноваться. А экономически они не совсем конкурентоспособны. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие месяцы», — сказал Пике.

В 2021 году президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что общий долг клуба составляет 1,35 млрд евро. По его словам, на ликвидацию всех задолженностей должно было уйти два года.