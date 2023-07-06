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11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Жерар Пике заявил, что «Барселона» находится в режиме выживания

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о финансовой ситуации в каталонском клубе. Об этом сообщает издание AS.

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Источник: AP 2022

«Экономическая ситуация несколько тревожная, она не самая лучшая, но мы в надёжных руках. Президенту и его приближённым уже приходилось выкручиваться из подобной ситуации, это не так сложно. Они смелые и знают, что делают. Клуб находится не в лучшем состоянии, в режиме выживания. Но в то же время в “Барсе” понимают, что им предстоит завоёвывать титулы, соревноваться. А экономически они не совсем конкурентоспособны. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие месяцы», — сказал Пике.

В 2021 году президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что общий долг клуба составляет 1,35 млрд евро. По его словам, на ликвидацию всех задолженностей должно было уйти два года.

Пике объявил о завершении игровой карьеры в ноябре 2022 года. Он выступал за «Барселону» с 2008 года и провел за клуб 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. В составе каталонского клуба Пике девять раз становился чемпионом Ла Лиги, семь раз выигрывал Кубок и шесть раз Суперкубок Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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