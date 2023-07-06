«Арсенал» ведет работы над памятником Арсену Венгеру
Памятник легендарному французскому тренеру будет поставлен возле стадиона «Эмирейтс».
Памятник легендарному французскому тренеру будет поставлен возле стадиона «Эмирейтс».
Арсену Венгеру будет поставлен памятник возле стадиона «Эмирейтс».
По информации The Athletic, памятник планируется установить к 20-й годовщине сезоне-2003/04, который «Арсенал» под руководством Венгера провел без единого поражения в чемпионате.
В клубе сообщили, что готовую статую сначала представят для болельщиков в цифровом виде.
Возле стадиона «Эмирейтс» уже есть статуи таких легенд «Арсенала» как Герберт Чепмэн, Тони Адамс, Деннис Бергкамп и Тьерри Анри.
Арсен Венгер был тренером «канониров» с 1996 по 2018, При нем клуб трижды выигрывал чемпионат Англии и по 7 раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2006 году «Арсенал» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне».