«Арсенал» ведет работы над памятником Арсену Венгеру

Арсену Венгеру будет поставлен памятник возле стадиона «Эмирейтс».

По информации The Athletic, памятник планируется установить к 20-й годовщине сезоне-2003/04, который «Арсенал» под руководством Венгера провел без единого поражения в чемпионате.

В клубе сообщили, что готовую статую сначала представят для болельщиков в цифровом виде.

Возле стадиона «Эмирейтс» уже есть статуи таких легенд «Арсенала» как Герберт Чепмэн, Тони Адамс, Деннис Бергкамп и Тьерри Анри.