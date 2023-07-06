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12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

«Арсенал» ведет работы над памятником Арсену Венгеру

Памятник легендарному французскому тренеру будет поставлен возле стадиона «Эмирейтс».

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Арсену Венгеру будет поставлен памятник возле стадиона «Эмирейтс».

По информации The Athletic, памятник планируется установить к 20-й годовщине сезоне-2003/04, который «Арсенал» под руководством Венгера провел без единого поражения в чемпионате.

В клубе сообщили, что готовую статую сначала представят для болельщиков в цифровом виде.

Возле стадиона «Эмирейтс» уже есть статуи таких легенд «Арсенала» как Герберт Чепмэн, Тони Адамс, Деннис Бергкамп и Тьерри Анри.

Арсен Венгер был тренером «канониров» с 1996 по 2018, При нем клуб трижды выигрывал чемпионат Англии и по 7 раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2006 году «Арсенал» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне».

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