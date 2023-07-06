«Милан» и «Монца» учредили трофей имени Берлускони
Футбольные клубы «Милан» и «Монца» учредили трофей имени бывшего владельца клубов Сильвио Берлускони, сообщается на официальном сайте «россонери».
Футбольные клубы «Милан» и «Монца» учредили трофей имени бывшего владельца клубов Сильвио Берлускони, сообщается на официальном сайте «россонери».
8 августа команды проведут первый товарищеский матч за этот Кубок и впоследствии встречи будут проходить ежегодно.
«Эта инициатива призвана почтить и сохранить память о президенте Сильвио Берлускони, который вписал неизгладимые страницы в историю обоих клубов», — говорится в заявлении клуба.
12 июня стало известно, что Берлускони ушел из жизни. Политику было 86 лет. Он скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. В итальянских СМИ фигурировала информация о том, что у Берлускони была диагностирована лейкемия.
С именем Берлускони связан самый успешный период в истории «Милана». Он был владельцем «россонери» с 1986 по 2016 год. Под его предводительством миланский клуб выиграл ряд трофеев, включая пять Кубков Лиги чемпионов (1989, 1990, 1994, 2003, 2007). В сентябре 2018 года итальянец приобрел «Монцу», которая выступала в Серии С. В 2020 году команда вернулась в Серию В спустя 19 лет. В 2022 году впервые в своей истории вышла в Серию А. В дебютном сезоне «бело-красные» заняли одиннадцатое место в турнирной таблице, команда набрала 52 очка.