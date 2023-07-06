«Челси» объявил об уходе своего капитана

«Спустя 11 лет, 508 матчей и 9 трофеев Сесар Аспиликуэта решил, что пришло время покинуть “Челси”. Поздравляем со всем, что удалось достичь. Ты навсегда останешься легендой “Челси”. Аспи стал первым игроком, выигравшим в “Челси” все трофеи. За время в клубе он завоевал сердца болельщиков и зацементировал место в истории клуба», — сказано в заявлении клуба.