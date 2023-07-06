Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
18:06 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» объявил об уходе своего капитана

Сесар Аспиликуэта покидает лондонский клуб.

Челси
Атлетико
Наверх
Источник: Reuters

«Челси» объявил о том, что испанец Сесар Аспиликуэта покинет футбольный клуб.

«Спустя 11 лет, 508 матчей и 9 трофеев Сесар Аспиликуэта решил, что пришло время покинуть “Челси”. Поздравляем со всем, что удалось достичь. Ты навсегда останешься легендой “Челси”. Аспи стал первым игроком, выигравшим в “Челси” все трофеи. За время в клубе он завоевал сердца болельщиков и зацементировал место в истории клуба», — сказано в заявлении клуба.

Аспиликуэта перешел в «Челси» из французского «Марселя» летом 2012 года.

В составе лондонской команды испанец стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и дважды — Лиги Европы.

«Атлетико» объявил о переходе экс-защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты. Контракт с 33-летним испанцем рассчитан до 2024 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Посредник, помогавший хоккеистам «откосить» от армии получил срок
Павлу Буре вручили орден Александра Невского
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь