«Челси» объявил об уходе своего капитана
Сесар Аспиликуэта покидает лондонский клуб.
«Челси» объявил о том, что испанец Сесар Аспиликуэта покинет футбольный клуб.
«Спустя 11 лет, 508 матчей и 9 трофеев Сесар Аспиликуэта решил, что пришло время покинуть “Челси”. Поздравляем со всем, что удалось достичь. Ты навсегда останешься легендой “Челси”. Аспи стал первым игроком, выигравшим в “Челси” все трофеи. За время в клубе он завоевал сердца болельщиков и зацементировал место в истории клуба», — сказано в заявлении клуба.
Аспиликуэта перешел в «Челси» из французского «Марселя» летом 2012 года.
В составе лондонской команды испанец стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и дважды — Лиги Европы.
«Атлетико» объявил о переходе экс-защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты. Контракт с 33-летним испанцем рассчитан до 2024 года.