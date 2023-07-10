«Челси» представил новую домашнюю форму без титульного спонсора
Лондонский «Челси» на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму команды на предстоящий сезон.
Лондонский «Челси» на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму команды на предстоящий сезон.
Комплект выполнен в классическом дизайне, который отсылает к сезону 1997/98. В этой форме «аристократы» выиграли Кубок обладателей кубков УЕФА, Кубок лиги и Суперкубок УЕФА. Техническим спонсором останется американская компания Nike, которая экипирует лондонцев с 2017 года.
«Новый дизайн для сезона-2023/2024 напоминает о нашем прошлом, а дополнительные золотые детали, включая переливающуюся эмблему, подчеркивают престиж и гламур знаменитой King’s Road в 1990-х. На футболке изображен рычащий лев — символ престижа и истории “Челси”. Хотя в клубе происходят изменения, гордость остаётся прежней. Детали футболки указывают именно на это — “Челси” остается гордостью Лондона», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на форме нет титульного спонсора. Контракт «Челси» с предыдущим титульным спонсором английским брендом сотовой связи Three истек 30 июня. Лондонцы вели переговоры о титульном спонсорстве со стриминговой платформой Paramount+ и игорной компанией Stake, но были вынуждены отказаться от сотрудничества из-за давления Английской Премьер-лиги (АПЛ) и своих болельщиков.
Новая форма поступит в продажу только 23 августа. К этому времени лондонский клуб планирует обзавестись новым титульным спонсором и поместить его на футболку.