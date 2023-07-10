«Челси» представил новую домашнюю форму без титульного спонсора

Комплект выполнен в классическом дизайне, который отсылает к сезону 1997/98. В этой форме «аристократы» выиграли Кубок обладателей кубков УЕФА, Кубок лиги и Суперкубок УЕФА. Техническим спонсором останется американская компания Nike, которая экипирует лондонцев с 2017 года.

«Новый дизайн для сезона-2023/2024 напоминает о нашем прошлом, а дополнительные золотые детали, включая переливающуюся эмблему, подчеркивают престиж и гламур знаменитой King’s Road в 1990-х. На футболке изображен рычащий лев — символ престижа и истории “Челси”. Хотя в клубе происходят изменения, гордость остаётся прежней. Детали футболки указывают именно на это — “Челси” остается гордостью Лондона», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на форме нет титульного спонсора. Контракт «Челси» с предыдущим титульным спонсором английским брендом сотовой связи Three истек 30 июня. Лондонцы вели переговоры о титульном спонсорстве со стриминговой платформой Paramount+ и игорной компанией Stake, но были вынуждены отказаться от сотрудничества из-за давления Английской Премьер-лиги (АПЛ) и своих болельщиков.