«Ювентус» показал новую форму, в ее узор вписана гора в Альпах
«Ювентус» представил бело-розовую гостевую форму на сезон-2023/24.
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Ювентус» представил бело-розовую гостевую форму на сезон-2023/24.
На своем официальном сайте «Ювентус» показал новую форму, основные цвета которой — белый и розовый.
В узор вписали альпийский горный массив. В описании комплекта сказано, что он «рожден из отблесков солнечного света на вершине Монте-Роза».
Горный массив Монте-Роза — часть Пеннинских Альп — располагается в том числе в итальянской области Пьемонт, административным центром которого является Турин.
В минувшем сезоне Серии А «Ювентус» занял седьмое место. С клуба были сняты 10 очков за финансовые нарушения.