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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:23 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ювентус» показал новую форму, в ее узор вписана гора в Альпах

«Ювентус» представил бело-розовую гостевую форму на сезон-2023/24.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ювентус"

На своем официальном сайте «Ювентус» показал новую форму, основные цвета которой — белый и розовый.

В узор вписали альпийский горный массив. В описании комплекта сказано, что он «рожден из отблесков солнечного света на вершине Монте-Роза».

Горный массив Монте-Роза — часть Пеннинских Альп — располагается в том числе в итальянской области Пьемонт, административным центром которого является Турин.

В минувшем сезоне Серии А «Ювентус» занял седьмое место. С клуба были сняты 10 очков за финансовые нарушения.

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