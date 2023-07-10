«Ювентус» показал новую форму, в ее узор вписана гора в Альпах

На своем официальном сайте «Ювентус» показал новую форму, основные цвета которой — белый и розовый.

В узор вписали альпийский горный массив. В описании комплекта сказано, что он «рожден из отблесков солнечного света на вершине Монте-Роза».

Горный массив Монте-Роза — часть Пеннинских Альп — располагается в том числе в итальянской области Пьемонт, административным центром которого является Турин.