«Барселона» назвала имя нового капитана
Новым капитаном сине-гранатовых стал Серджи Роберто.
Новым капитаном сине-гранатовых стал Серджи Роберто.
10 июля, игроки каталонской «Барселоны» вернулись к тренировкам, и клуб воспользовался этим моментом, чтобы представить публике нового капитана первой команды.
«Первый день в качестве капитана», — подписала фото Роберто в соцсетях пресс-служба «Барселоны».
Помимо 31-летнего полузащитника, на роль капитана претендовали немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген и французский вингер Усман Дембеле.
Уроженец Каталонии играет за клуб с 2010 года. Вместе с «Барселоной» Серджи Роберто семь раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок Испании, дважды выигрывал Лигу чемпионов.
В сезоне-2022/2023 испанской Ла Лиги Серджи Роберто провел за «Барселону» 23 матча, 15 раз он появлялся на поле с первых минут. Каталонец забил четыре гола и отдал один результативный пас.