«Барселона» назвала имя нового капитана

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10 июля, игроки каталонской «Барселоны» вернулись к тренировкам, и клуб воспользовался этим моментом, чтобы представить публике нового капитана первой команды.

«Первый день в качестве капитана», — подписала фото Роберто в соцсетях пресс-служба «Барселоны».

Помимо 31-летнего полузащитника, на роль капитана претендовали немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген и французский вингер Усман Дембеле.

Уроженец Каталонии играет за клуб с 2010 года. Вместе с «Барселоной» Серджи Роберто семь раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок Испании, дважды выигрывал Лигу чемпионов.