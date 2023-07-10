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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
18:23 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» назвала имя нового капитана

Новым капитаном сине-гранатовых стал Серджи Роберто.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: соцсети

10 июля, игроки каталонской «Барселоны» вернулись к тренировкам, и клуб воспользовался этим моментом, чтобы представить публике нового капитана первой команды.

«Первый день в качестве капитана», — подписала фото Роберто в соцсетях пресс-служба «Барселоны».

Помимо 31-летнего полузащитника, на роль капитана претендовали немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген и французский вингер Усман Дембеле.

Уроженец Каталонии играет за клуб с 2010 года. Вместе с «Барселоной» Серджи Роберто семь раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок Испании, дважды выигрывал Лигу чемпионов.

В сезоне-2022/2023 испанской Ла Лиги Серджи Роберто провел за «Барселону» 23 матча, 15 раз он появлялся на поле с первых минут. Каталонец забил четыре гола и отдал один результативный пас.

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