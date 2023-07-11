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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ» после операции на лодыжке

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар восстановился от операции и вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщает издание L'Equipe.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

В марте Неймар перенес операцию на лодыжке, связанную с травмой связок голеностопа. 31-летний бразилец должен был приступить к тренировкам в Париже в конце июня — начале июля, но тренерский штаб «ПСЖ» перенес тренировки в общей группе до 10 июля. В связи с этим бразильцу разрешили остаться на родине подольше, где он занимался по индивидуальному плану с физиотерапевтом и тренером по физической подготовке.

В понедельник Неймар прошел медицинские и физические тесты с командой, а также принял участие в тренировке, стараясь избегать нагрузок на лодыжку. Ожидается, что лидер «ПСЖ» будет готов к началу нового сезона во Франции, который стартует 12 августа.

Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. В минувшем сезоне 31-летний бразилец провел за парижан 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.

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