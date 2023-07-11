Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ» после операции на лодыжке

В марте Неймар перенес операцию на лодыжке, связанную с травмой связок голеностопа. 31-летний бразилец должен был приступить к тренировкам в Париже в конце июня — начале июля, но тренерский штаб «ПСЖ» перенес тренировки в общей группе до 10 июля. В связи с этим бразильцу разрешили остаться на родине подольше, где он занимался по индивидуальному плану с физиотерапевтом и тренером по физической подготовке.

В понедельник Неймар прошел медицинские и физические тесты с командой, а также принял участие в тренировке, стараясь избегать нагрузок на лодыжку. Ожидается, что лидер «ПСЖ» будет готов к началу нового сезона во Франции, который стартует 12 августа.