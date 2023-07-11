Андрей Канчельскис занял пост директора казахстанского «Тобола»

Клуб из Казахстана официально объявил о назначении Канчельскиса.

«Уверен, что его профессиональные компетенции, большой опыт и мастерство выведут ФК “Тобол” на новый уровень», — приводит слова акима Костанайской области Кумара Аксакалова официальный сайт клуба.

Андрей Канчельскис выступал за такие клубы, как «Динамо» Киев, «Фиорентина», «Рейнджерс», «Манчестер Сити». Он был чемпионом Европы среди молодежных сборных, становился обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Шотландии. Также он является Чемпионом Англии и Шотландии.