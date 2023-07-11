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18:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Канчельскис занял пост директора казахстанского «Тобола»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назначен директором футбольного клуба «Тобол».

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Клуб из Казахстана официально объявил о назначении Канчельскиса.

«Уверен, что его профессиональные компетенции, большой опыт и мастерство выведут ФК “Тобол” на новый уровень», — приводит слова акима Костанайской области Кумара Аксакалова официальный сайт клуба.

Андрей Канчельскис выступал за такие клубы, как «Динамо» Киев, «Фиорентина», «Рейнджерс», «Манчестер Сити». Он был чемпионом Европы среди молодежных сборных, становился обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Шотландии. Также он является Чемпионом Англии и Шотландии.

В составе «Манчестер Юнайтед» Канчельскис провел 158 матчей и забил 36 голов. В «Эвертоне» за один сезон стал лучшим бомбардиром команды с 16 забитыми голами.

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