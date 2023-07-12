«Аль-Наср» получил трансферный бан от ФИФА из-за бывшего игрока ЦСКА
ФИФА запретила футбольному клубу из Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, регистрировать новых игроков, сообщает Mirror.
ФИФА запретила футбольному клубу из Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, регистрировать новых игроков, сообщает Mirror.
«Аль-Наср» в летнее трансферное окно успел подписать хорватского полузащитника Марсело Брозовича из «Интера», но теперь ФИФА запретила клубу регистрировать новые контракты, будь это внутренние или международные подписания.
Вынесенное решение касается трех трансферных окон и связано с тем, что клуб не выплатил причитающиеся надбавки «Лестер Сити» в рамках сделки на £ 14 млн за нигерийского форварда Ахмеда Мусу, который выступал за ЦСКА. По слухам, «Аль-Наср» должен «Лестеру» £ 390 тыс, и был наказан за то, что до сих пор не выплатил деньги. Постановление было первоначально опубликовано в октябре 2021 года, а теперь введен запрет.
Муса выступал за саудовский клуб с 2018 по 2020 год.