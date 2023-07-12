«Аль-Наср» получил трансферный бан от ФИФА из-за бывшего игрока ЦСКА

Вынесенное решение касается трех трансферных окон и связано с тем, что клуб не выплатил причитающиеся надбавки «Лестер Сити» в рамках сделки на £ 14 млн за нигерийского форварда Ахмеда Мусу, который выступал за ЦСКА. По слухам, «Аль-Наср» должен «Лестеру» £ 390 тыс, и был наказан за то, что до сих пор не выплатил деньги. ​​Постановление было первоначально опубликовано в октябре 2021 года, а теперь введен запрет.