Барселона" объявила о подписании Роке с отступными в € 500 млн

В «Барселоне» считают, что Роке имеет большой опыт игры на внутреннем и международном уровне, несмотря на то, что он еще подросток.

18-летний бразилец проведет сезон-2023/24 на правах аренды за действующий клуб. С новым клубом Роке подписал контракт до лета 2031 года с отступными в € 500 млн.

Витор Роке играет за «Атлетико» с апреля 2022 года, он перешел в команду из «Крузейро» за € 4,7 млн. В «Паранаэнсе» Роке провел 66 матчей, забил 22 гола и сделал девять результативных передач. Контракт между сторонами был рассчитан до лета 2027 года.