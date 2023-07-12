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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Барселона" объявила о подписании Роке с отступными в € 500 млн

Нападающий футбольного клуба «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке подписал контракт с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба каталонцев на официальном сайте.

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Источник: Reuters

В «Барселоне» считают, что Роке имеет большой опыт игры на внутреннем и международном уровне, несмотря на то, что он еще подросток.

18-летний бразилец проведет сезон-2023/24 на правах аренды за действующий клуб. С новым клубом Роке подписал контракт до лета 2031 года с отступными в € 500 млн.

Витор Роке играет за «Атлетико» с апреля 2022 года, он перешел в команду из «Крузейро» за € 4,7 млн. В «Паранаэнсе» Роке провел 66 матчей, забил 22 гола и сделал девять результативных передач. Контракт между сторонами был рассчитан до лета 2027 года.

Для сине-гранатовых этот переход стал третьим в летнее трансферное окно. Команда усилилась Илкаем Гюндоганом, который играл за «Манчестер Сити» и Иньиго Мартинесом из клуба «Атлетик» Бильбао.

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