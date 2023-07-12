Карпин прокомментировал переход Кузяева во французский клуб
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал шагом вперед трансфер Кузяева во французский «Гавр».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал шагом вперед трансфер Кузяева во французский «Гавр».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на переход полузащитника национальной команды Далера Кузяева во французский «Гавр».
«Советовался ли Далер со мной, принимая решение о переезде в Европу? Нет. Но, в целом, он знает мое мнение. Очевидно, что для него это шаг вперед в карьере. И дело не в уровне клубов — “Зенита” и “Гавра”, а в силе чемпионата Франции и команд, против которых Кузяеву придется играть. Понятно, что уровень сопротивления французского чемпионата выше, чем в России. Желаю Далеру удачи в “Гавре”!» — сказал Карпин корреспонденту Sport24.
Сегодня французский клуб объявил о трансфере полузащитника «Зенита».
В сезоне-2022/23 «Гавр» выиграл Лигу 2 и завоевал право участия в сильнейшем дивизионе. Последний раз клуб из портового горда на северо-западе Франции выступал в Лиге 1 в сезоне-2008/09.