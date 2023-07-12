Карпин прокомментировал переход Кузяева во французский клуб

«Советовался ли Далер со мной, принимая решение о переезде в Европу? Нет. Но, в целом, он знает мое мнение. Очевидно, что для него это шаг вперед в карьере. И дело не в уровне клубов — “Зенита” и “Гавра”, а в силе чемпионата Франции и команд, против которых Кузяеву придется играть. Понятно, что уровень сопротивления французского чемпионата выше, чем в России. Желаю Далеру удачи в “Гавре”!» — сказал Карпин корреспонденту Sport24.