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15:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин прокомментировал переход Кузяева во французский клуб

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал шагом вперед трансфер Кузяева во французский «Гавр».

Чемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на переход полузащитника национальной команды Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Советовался ли Далер со мной, принимая решение о переезде в Европу? Нет. Но, в целом, он знает мое мнение. Очевидно, что для него это шаг вперед в карьере. И дело не в уровне клубов — “Зенита” и “Гавра”, а в силе чемпионата Франции и команд, против которых Кузяеву придется играть. Понятно, что уровень сопротивления французского чемпионата выше, чем в России. Желаю Далеру удачи в “Гавре”!» — сказал Карпин корреспонденту Sport24.

Сегодня французский клуб объявил о трансфере полузащитника «Зенита».

В сезоне-2022/23 «Гавр» выиграл Лигу 2 и завоевал право участия в сильнейшем дивизионе. Последний раз клуб из портового горда на северо-западе Франции выступал в Лиге 1 в сезоне-2008/09.

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Карпин прокомментировал переход Кузяева во французский клуб
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