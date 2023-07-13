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10:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Руководство «Баварии» не рассчитывает на Садио Мане в следующем сезоне

Вингер «Баварии» Садио Мане, вероятно, покинет мюнхенский клуб в это трансферное окно. Об этом сообщает издание Kicker.

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Источник: Reuters

По информации источника, руководство «Баварии» уведомило 31-летнего сенегальца, что не рассчитывает на него в сезоне-2023/24. Мюнхенцы хотят расстаться со своим самым высокооплачиваемым игроком, чтобы сэкономить деньги на его зарплате. Мане зарабатывает в «Баварии» 22 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что в переходе Мане заинтересован «Аль-Ахли». Саудовский клуб намерен воссоединить их атакующую связку с бразильским нападающим Роберто Фирмино, с которым они вместе выступали за «Ливерпуль».

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года за 32 млн евро. За мюнхенский клуб вингер провел 38 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с «Баварией» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 25 млн евро.

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