Руководство «Баварии» не рассчитывает на Садио Мане в следующем сезоне

По информации источника, руководство «Баварии» уведомило 31-летнего сенегальца, что не рассчитывает на него в сезоне-2023/24. Мюнхенцы хотят расстаться со своим самым высокооплачиваемым игроком, чтобы сэкономить деньги на его зарплате. Мане зарабатывает в «Баварии» 22 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что в переходе Мане заинтересован «Аль-Ахли». Саудовский клуб намерен воссоединить их атакующую связку с бразильским нападающим Роберто Фирмино, с которым они вместе выступали за «Ливерпуль».

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года за 32 млн евро. За мюнхенский клуб вингер провел 38 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с «Баварией» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 25 млн евро.