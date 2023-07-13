Далер Кузяев рассказал, почему сделал выбор в пользу «Гавра»

«Я понимаю, что мы не будем бороться за титул, но я хочу попробовать свои силы в европейском чемпионате, и Франция — идеальный выбор для этого. Во время разговора с тренером я понял свою роль в команде, стиль игры. Мне это понравилось. И я также знаю, что это самый старинный клуб во Франции. Le club “pionnier”, как написано на футболках!» — приводит слова Кузяева издание Tendance Ouest.