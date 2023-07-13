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12:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин принял участие в презентации новой формы «Монако»

Футбольный клуб «Монако» представил новую домашнюю форму на предстоящий сезон-2023/2024.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: официальный сайт «Монако»

В презентации нового комплекта приняли участие пять футболистов, среди которых был российский полузащитник команды Александр Головин. Новая форма выполнена в традиционных для клуба красно-белых цветах. На воротнике футболки присутствует девиз на сезон — Daghe Munegu, что на монегасском наречии означает «Вперед, Монако!».

Техническим спонсором формы остается итальянская компания Kappa, которая изготовила новый комплект полностью из переработанного экологичного полиэстера. На новой форме «Монако» позднее будет размещен новый титульный спонсор команды. Компания eToro после двух сезонов прекратила сотрудничество с клуб, поэтому в ожидании нового спонсора на форму будет нанесен логотип Visit Monaco.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В прошлом сезоне 27-летний россиянин провел за монегасков 45 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач. Зимой Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2026 года.

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