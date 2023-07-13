«Никто не мечтает играть в Гавре». Уткин — о переходе Кузяева

В среду, 12 июня, 30-летний футболист сборной России подписал с «Гавром» контракт на два года. В минувшем сезоне клуб выиграл Лигу 2 и впервые за 14 сезонов вернулся в элиту французского футбола.

«Кузяев вовсе не исполнил мечту. Никто в “Гавре” играть не мечтает. Это новый шаг, возможно, и к мечте, но еще не она сама; это выход из зоны комфорта, что всегда достойно уважения и большая редкость для российского игрока. Но игра за “Гавр” — это не мечта. Не дезавуируйте это слово. Мечта впереди», — написал Уткин.