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13:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Никто не мечтает играть в Гавре». Уткин — о переходе Кузяева

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале оценил переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

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Источник: РИА "Новости"

В среду, 12 июня, 30-летний футболист сборной России подписал с «Гавром» контракт на два года. В минувшем сезоне клуб выиграл Лигу 2 и впервые за 14 сезонов вернулся в элиту французского футбола.

«Кузяев вовсе не исполнил мечту. Никто в “Гавре” играть не мечтает. Это новый шаг, возможно, и к мечте, но еще не она сама; это выход из зоны комфорта, что всегда достойно уважения и большая редкость для российского игрока. Но игра за “Гавр” — это не мечта. Не дезавуируйте это слово. Мечта впереди», — написал Уткин.

Ранее Далер Кузяев на протяжении шести лет выступал «Зенит». В прошлом сезоне полузащитник отыграл за питерцев 35 матчей, в которых забил пять мячей и сделал семь голевых передач.

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 «Никто не мечтает играть в Гавре». Уткин — о переходе Кузяева
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