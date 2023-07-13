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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер» представил домашний комплект формы на сезон-2023/24

На форме представлен новый титульный спонсор команды.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: официальный сайт «Интера»

Миланский «Интер» представил домашний комплект формы на сезон-2023/24.

На форме от производителя Nike, будет новый титульный спонсор. На груди футболистов «Интера» будет красоваться логотип Paramount+, потокового сервиса, запущенного в Италии менее года назад.

На футболке будут присутствовать традиционные полосы черного и синего цвета.

Минувший сезон клуб из Милана завершил на третьем месте турнирной таблицы Серии А. Зато команда Симоне Индзаги дошла до финала Лиги чемпионов, где со счетом 0:1 уступила «Манчестер Сити».

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