«Интер» представил домашний комплект формы на сезон-2023/24
На форме представлен новый титульный спонсор команды.
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
На форме представлен новый титульный спонсор команды.
Миланский «Интер» представил домашний комплект формы на сезон-2023/24.
На форме от производителя Nike, будет новый титульный спонсор. На груди футболистов «Интера» будет красоваться логотип Paramount+, потокового сервиса, запущенного в Италии менее года назад.
На футболке будут присутствовать традиционные полосы черного и синего цвета.
Минувший сезон клуб из Милана завершил на третьем месте турнирной таблицы Серии А. Зато команда Симоне Индзаги дошла до финала Лиги чемпионов, где со счетом 0:1 уступила «Манчестер Сити».