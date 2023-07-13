Саудовские клубы нацелились на двух полузащитников «Ливерпуля»

По информации источника, «Аль-Иттихад» намерен сделать «Ливерпулю» крупное предложение по Фабиньо и предложить за 29-летнего бразильца 47 млн евро. Ожидается, что решение будет быстрым — «Ливерпуль» либо согласится на продажу бразильца, либо нет.

На желание «Ливерпуля» расстаться с Фабиньо может повлиять переход в клуб полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа. Стороны уже ведут конкретные переговоры, игрока в команде хочет видеть лично главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Что касается Хендерсона, то капитан «Ливерпуля» является приоритетной целью «Аль-Иттифака», который ранее возглавил легенда мерсисайдцев Стивен Джеррард. Саудовский клуб готов увеличить зарплату 33-летнего англичанина в четыре раза по сравнению с той, что он получает в «Ливерпуле».

Хендерсон склоняется к тому, чтобы принять предложение «Аль-Иттифака». Сегодня у капитана мерсисайдцев была запланирована встреча с Юргеном Клоппом, где они обсудят будущее игрока. «Аль-Иттифак» готов предложить «Ливерпулю» за Хендерсона 11,5 млн евро.

Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. За пять сезонов в английском клубе бразилец провел 219 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач. Хендерсон пришел в «Ливерпуль» в 2011 году и и стал капитаном команды после ухода Джеррарда в 2015 году. За 12 сезонов англичанин провел 492 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 61 результативную передачу.

Оба футболиста выиграли с «Ливерпулем» все значимые трофеи, включая Английскую Премьер лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, Кубок Английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.