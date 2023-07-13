«Эвертон» объявил о подписании контракта с экс-футболистом «МЮ» Эшли Янгом

В сезоне-2022/2023 Янг выступал за «Астон Виллу», провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт игрока с бирмингемским клубом истек в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение.

"Главный тренер сыграл важную роль в моем подписании. Я знаю его и знаю, что такое страсть и желание. Его честность, желание много работать и жажда игры не имеют себе равных.

Я знаю, что в последние пару сезонов дела у «Эвертона» шли не слишком хорошо, но амбиции тренера, разговор с ним и то, что он хочет сделать, чтобы изменить клуб, стали ключевым фактором в моем решении.

Другой фактор — это размер «Эвертона». Это огромный клуб, а его болельщики — одни из лучших. То, что они поддерживают меня, — это фантастика. Я очень рад возможности оказаться здесь и хочу начать работу", — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Ранее в своей карьере Эшли Янг играл за «Уотфорд», «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».