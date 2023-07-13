Лэмпард объяснил причину неудач «Челси»

«На тренировках я понимал, что игроки показывают недостаточный уровень. Этого было мало, чтобы добиться результата в матче с “Брентфордом”, а говорить о “Реале” бессмысленно. Когда я вернулся в команду, то понял, что в ней нет командного духа и единства. Это не критично, но если хочется быть лучшим, ты должен проводить тренировки на высоком уровне. Мы проиграли “Реалу” и оказались на финише сезона. Было непонятно, за что мы играли — такого не должно быть в “Челси”.