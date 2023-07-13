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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Лэмпард объяснил причину неудач «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему команда провалила отрезок сезона во время его второго прихода в клуб.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«На тренировках я понимал, что игроки показывают недостаточный уровень. Этого было мало, чтобы добиться результата в матче с “Брентфордом”, а говорить о “Реале” бессмысленно. Когда я вернулся в команду, то понял, что в ней нет командного духа и единства. Это не критично, но если хочется быть лучшим, ты должен проводить тренировки на высоком уровне. Мы проиграли “Реалу” и оказались на финише сезона. Было непонятно, за что мы играли — такого не должно быть в “Челси”.

Многие игроки уже ощущали, что сезон заканчивается. Они думали о будущем. Вероятно, если бы я не выходил на поле семь месяцев, при этом понимая, что уйду через месяц, то тоже не смог бы найти мотивацию. А волшебной палочки у меня нет", — сказал Лэмпард в интервью на YouTube-канале The Diary of CEO.

По итогам сезона-2022/2023 «Челси» набрал 44 очка после 38 матчей, это позволило команде занять 12-е место. Команда впервые за семь лет не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

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