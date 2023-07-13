Лэмпард объяснил причину неудач «Челси»
Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему команда провалила отрезок сезона во время его второго прихода в клуб.
Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему команда провалила отрезок сезона во время его второго прихода в клуб.
«На тренировках я понимал, что игроки показывают недостаточный уровень. Этого было мало, чтобы добиться результата в матче с “Брентфордом”, а говорить о “Реале” бессмысленно. Когда я вернулся в команду, то понял, что в ней нет командного духа и единства. Это не критично, но если хочется быть лучшим, ты должен проводить тренировки на высоком уровне. Мы проиграли “Реалу” и оказались на финише сезона. Было непонятно, за что мы играли — такого не должно быть в “Челси”.
Многие игроки уже ощущали, что сезон заканчивается. Они думали о будущем. Вероятно, если бы я не выходил на поле семь месяцев, при этом понимая, что уйду через месяц, то тоже не смог бы найти мотивацию. А волшебной палочки у меня нет", — сказал Лэмпард в интервью на YouTube-канале The Diary of CEO.
По итогам сезона-2022/2023 «Челси» набрал 44 очка после 38 матчей, это позволило команде занять 12-е место. Команда впервые за семь лет не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.