Месси покупал продукты в обычном супермаркете в Майами

36-летнего аргентинца заметили многие посетители магазина, в то время как он выбирал продукты. С некоторыми из них Месси сфотографировался.

Месси объявил о своем переходе в «Интер Майами» после ухода из французского «ПСЖ», за который он выступал с 2021 года. Его контракт закончился 30 июня и он стал свободным агентом. До этого большую часть своей профессиональной игровой карьеры футболист провел в «Барселоне».