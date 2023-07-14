Месси покупал продукты в обычном супермаркете в Майами
В социальных сетях стали набирать популярность фотографии нападающего футбольного клуба «Интер Майами» Лионеля Месси в обычном супермаркете в Майами.
В социальных сетях стали набирать популярность фотографии нападающего футбольного клуба «Интер Майами» Лионеля Месси в обычном супермаркете в Майами.
36-летнего аргентинца заметили многие посетители магазина, в то время как он выбирал продукты. С некоторыми из них Месси сфотографировался.
Месси объявил о своем переходе в «Интер Майами» после ухода из французского «ПСЖ», за который он выступал с 2021 года. Его контракт закончился 30 июня и он стал свободным агентом. До этого большую часть своей профессиональной игровой карьеры футболист провел в «Барселоне».
В сезоне-2022/23 Месси сыграл 41 матч за «ПСЖ». Он забил 21 мяч в ворота соперника и сделал 20 результативных передач.