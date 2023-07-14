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09:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси покупал продукты в обычном супермаркете в Майами

В социальных сетях стали набирать популярность фотографии нападающего футбольного клуба «Интер Майами» Лионеля Месси в обычном супермаркете в Майами.

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Источник: соцсети
Источник: соцсети

36-летнего аргентинца заметили многие посетители магазина, в то время как он выбирал продукты. С некоторыми из них Месси сфотографировался.

Месси объявил о своем переходе в «Интер Майами» после ухода из французского «ПСЖ», за который он выступал с 2021 года. Его контракт закончился 30 июня и он стал свободным агентом. До этого большую часть своей профессиональной игровой карьеры футболист провел в «Барселоне».

В сезоне-2022/23 Месси сыграл 41 матч за «ПСЖ». Он забил 21 мяч в ворота соперника и сделал 20 результативных передач.

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