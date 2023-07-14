Текущие события
Футбол. Еврокубки
13.07
ХБ Торсхавн
Дерри Сити
00
Футбол. Еврокубки
13.07
Шкендия
Хаверфордуэст
10
Футбол. Еврокубки
13.07
Железничар
Динамо Мн
22
Футбол. Еврокубки
13.07
Линфилд
Влазния
31
Футбол. Еврокубки
13.07
Ла Фиорита
Зимбру
11
Футбол. Еврокубки
13.07
Марибор
Биркиркара
11
Все события
Фоторепортажи
21Повелитель Большого шлема
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
11:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Полузащитник «Интера» согласовал контракт с «Вольфсбургом»

Полузащитник «Интера» Робин Гозенс близок к переезду в немецкий чемпионат.

Интер
Вольфсбург
Наверх
Источник: Reuters

Журналист Никола Скира сообщил в своих соцсетях об интересе к полузащитнику сборной Германии.

Ожидается, что 29-летний немец подпишет контракт на четыре года.
Выступающий за сборную Германии футболист в своей карьере еще не играл в клубах Бундеслиги. Гозенс выступал за нидерландские клубы «Витесс» и «Хераклес» и за итальянские «Аталанту» и «Интер».

В минувшем сезоне Гозенс сыграл 32 матча за «Интер» в Серии А, забил 3 гола. Гозенс также играл в финале Лиги чемпионов. в котором «Интер» уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британский журналист объяснил, почему россияне «выиграли» Уимблдон
Источник: стала известна зарплата новичка «Спартака» Тео Бонгонда
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь