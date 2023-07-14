Полузащитник «Интера» согласовал контракт с «Вольфсбургом»

Ожидается, что 29-летний немец подпишет контракт на четыре года.

Выступающий за сборную Германии футболист в своей карьере еще не играл в клубах Бундеслиги. Гозенс выступал за нидерландские клубы «Витесс» и «Хераклес» и за итальянские «Аталанту» и «Интер».