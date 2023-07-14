Полузащитник «Интера» согласовал контракт с «Вольфсбургом»
Полузащитник «Интера» Робин Гозенс близок к переезду в немецкий чемпионат.
Интер
Вольфсбург
Полузащитник «Интера» Робин Гозенс близок к переезду в немецкий чемпионат.
Журналист Никола Скира сообщил в своих соцсетях об интересе к полузащитнику сборной Германии.
Ожидается, что 29-летний немец подпишет контракт на четыре года.
Выступающий за сборную Германии футболист в своей карьере еще не играл в клубах Бундеслиги. Гозенс выступал за нидерландские клубы «Витесс» и «Хераклес» и за итальянские «Аталанту» и «Интер».
В минувшем сезоне Гозенс сыграл 32 матча за «Интер» в Серии А, забил 3 гола. Гозенс также играл в финале Лиги чемпионов. в котором «Интер» уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:1.