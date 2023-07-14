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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Монако» не отстранил капитана после обвинений в изнасиловании

Футбольный клуб «Монако» не исключил капитана команды Виссама Бен Йеддера из состава после начала расследования по обвинению в изнасиловании, сообщает L'Equipe.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Ранее радиосеть France Info сообщила, что две девушки обвинили Бен Йеддера и его младшего брата в принуждении к половому акту после вечера проведенного вместе. Это произошло 10 июля в коммуне Босолей, расположенной недалеко от Монако. Прокуратура Ниццы начала расследование.

В апреле суд Севильи приговорил Бен Йеддера к шести месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере € 133 тыс за уклонение от уплаты налогов. Нападающий перешел в «Монако» из «Севильи» летом 2019 года.

Напомним, что за «Монако» выступает российский футболист Александр Головин.

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