«Монако» не отстранил капитана после обвинений в изнасиловании

Ранее радиосеть France Info сообщила, что две девушки обвинили Бен Йеддера и его младшего брата в принуждении к половому акту после вечера проведенного вместе. Это произошло 10 июля в коммуне Босолей, расположенной недалеко от Монако. Прокуратура Ниццы начала расследование.
В апреле суд Севильи приговорил Бен Йеддера к шести месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере € 133 тыс за уклонение от уплаты налогов. Нападающий перешел в «Монако» из «Севильи» летом 2019 года.
Напомним, что за «Монако» выступает российский футболист Александр Головин.