«Монако» не отстранил капитана после обвинений в изнасиловании

Ранее радиосеть France Info сообщила, что две девушки обвинили Бен Йеддера и его младшего брата в принуждении к половому акту после вечера проведенного вместе. Это произошло 10 июля в коммуне Босолей, расположенной недалеко от Монако. Прокуратура Ниццы начала расследование.