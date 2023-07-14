36-летний Нани подписал контракт с турецким клубом

Нани подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Соглашение с 36-летним португальцем подписано по схеме «1+1».

В минувшем сезоне Нани выступал за австралийский «Мельбурн Виктори», отметившись 2 результативными передачами в 10 матчах.

Воспитанник лиссабонского «Спортинга» также играл за «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсию», «Лацио», «Венецию» и «Орландо Сити».

Вместе с «Манчестер Юнайтед» четырежды становился чемпионом Англии и побеждал в Лиге чемпионов.

Нани провел 112 матчей за сборную Португалии, забил 24 мяча.