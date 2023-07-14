Текущие события
Футбол. Еврокубки
13.07
ХБ Торсхавн
Дерри Сити
00
Футбол. Еврокубки
13.07
Шкендия
Хаверфордуэст
10
Футбол. Еврокубки
13.07
Железничар
Динамо Мн
22
Футбол. Еврокубки
13.07
Линфилд
Влазния
31
Футбол. Еврокубки
13.07
Ла Фиорита
Зимбру
11
Футбол. Еврокубки
13.07
Марибор
Биркиркара
11
Все события
Фоторепортажи
21Повелитель Большого шлема
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
12:12 (мск), источник: Sportmail.ru

36-летний Нани подписал контракт с турецким клубом

Бывший игрок сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» перешел в клуб «Адана Демирспор».

Наверх
Источник: AFP 2023

Нани подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Соглашение с 36-летним португальцем подписано по схеме «1+1».

В минувшем сезоне Нани выступал за австралийский «Мельбурн Виктори», отметившись 2 результативными передачами в 10 матчах.

Воспитанник лиссабонского «Спортинга» также играл за «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсию», «Лацио», «Венецию» и «Орландо Сити».

Вместе с «Манчестер Юнайтед» четырежды становился чемпионом Англии и побеждал в Лиге чемпионов.

Нани провел 112 матчей за сборную Португалии, забил 24 мяча.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британский журналист объяснил, почему россияне «выиграли» Уимблдон
Источник: стала известна зарплата новичка «Спартака» Тео Бонгонда
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь