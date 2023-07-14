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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
14:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, сколько Далер Кузяев будет зарабатывать в «Гавре»

Футболист сборной России будет зарабатывать около 350 тысяч евро в год.

Чемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Стал известен размер заработной платы российского полузащитника Далера Кузяева по контракту с французским «Гавром». По информации издания Sport24 зарплата российского полузащитника составbт приблизительно 350 тысяч евро в год.

Сообщают, что в «Зените» Кузяев зарабатывал около 1,8 миллионов евро за сезон.

Соглашение Кузяева, перешедшего в новый клуб 12 июля, рассчитано на два года. «Гавр» — первый европейский клуб в карьере полузащитника. Эта французская команда лишь в прошлом сезоне гарантировала себе место в элитном дивизионе национального чемпионата. По данным портала Transfermarkt, Кузяев — самый дорогой футболист «Гавра».

Ранее в руководстве «Гавра» заявляли, что Кузяев пошёл на уступки в заработной плате, а американский владелец команды приложил определённые усилия, что пригласить россиянина в клуб.

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