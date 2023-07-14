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17:31 (мск), источник: Sportmail.ru

«Арсенал» объявил о переходе защитника «Аякса»

22-летний голландец Юрриен Тимбер подписал долгосрочный контракт с лондонским клубом.

Арсенал
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Источник: AFP 2023

Основная позиция Тимбера на футбольном поле — центральный защитник, но может сыграть и на правом фланге обороны.

Тимбер будет выступать за команду под 12-м номером. Портал Transfermarkt указывает, что стоимость компенсации составила 40 миллионов евро.

Тимбер является воспитанником академии «Аякса». Он провел за команду 121 матч, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.

За сборную Нидерландов защитник сыграл 15 матчей.

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