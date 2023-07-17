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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Ушедший из «Ювентуса» Хуан Куадрадо станет игроком «Интера»

Колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо, покинувший «Ювентус» в связи с истечением срока контракта этим летом, подпишет соглашение с «Интером».

Ювентус
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Источник: AP 2023

Как сообщил в своих соцсетях известный журналист Фабрицио Романо, Хуан Куадрадо подпишет контракт с миланским клубом.

Договор будет рассчитан до 2024 года. В ближайшее время Куадрадо пройдет медобследование, после чего о трансфере будет объявлено официально.

35-летний колумбиец играл за «Ювентус» с сезона-2015/2016. Всего он провел за команду 314 матчей, забил 26 мячей и отдал 65 голевых передач.

До перехода в «Ювентус» Куадрадо выступал за «Челси», «Фиорентину», «Лечче», «Удинезе» и колумбийский клуб «Индепендьенте Медельин».

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