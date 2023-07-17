Ушедший из «Ювентуса» Хуан Куадрадо станет игроком «Интера»

Как сообщил в своих соцсетях известный журналист Фабрицио Романо, Хуан Куадрадо подпишет контракт с миланским клубом.

Договор будет рассчитан до 2024 года. В ближайшее время Куадрадо пройдет медобследование, после чего о трансфере будет объявлено официально.

35-летний колумбиец играл за «Ювентус» с сезона-2015/2016. Всего он провел за команду 314 матчей, забил 26 мячей и отдал 65 голевых передач.

До перехода в «Ювентус» Куадрадо выступал за «Челси», «Фиорентину», «Лечче», «Удинезе» и колумбийский клуб «Индепендьенте Медельин».