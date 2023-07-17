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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Ультрас «ПСЖ» угрожают отрезать пальцы Влаховичу из-за фото в футболке с изображением Косова

В социальных сетях распространяются фотографии с баннером фанатов «ПСЖ», на котором они угрожают сербскому нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу отрезать три пальца, если тот перейдет к парижанам.

ПСЖ
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Источник: соцсети

Поводом для угроз стала уверенность части болельщиков в том, что Влахович является националистом. Такой вывод они сделали из-за фото нападающего в футболке сборной Сербии, на которой Косово является частью страны. Также фанаты остались недовольны жестом Влаховича на фото с тремя пальцами, который якобы отсылает к приветствию неонацистов.

Однако считается, что этот жест используется в Сербии со времен Средневековья в качестве знака победы или радости. Также этот жест имеет христианское происхождение — христианская Троица.

Источник: соцсети

Влахович входит в сферу интересов «ПСЖ». Клуб готов выложить за сербского футболиста € 90 млн с учетом бонусов, а ему платить € 9 млн в год.

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