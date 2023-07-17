Кокорин сыграл за «Фиорентину» в товарищеском матче

Последний раз Кокорин появлялся на поле в составе клуба из Флоренции 10 апреля 2022 года в матче чемпионата Италии против «Наполи». Сезон-2022/23 он провел в аренде на Кипре, выступал за местный «Арис» и был признан лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.