Кокорин сыграл за «Фиорентину» в товарищеском матче
Российский футболист Александр Кокорин впервые за 15 месяцев сыграл за итальянскую «Фиорентину».
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Российский футболист Александр Кокорин впервые за 15 месяцев сыграл за итальянскую «Фиорентину».
Форвард отметился результативной передачей в товарищеской игре против молодежной команды «фиолетовых». Встреча завершилась со счетом 8:1.
Последний раз Кокорин появлялся на поле в составе клуба из Флоренции 10 апреля 2022 года в матче чемпионата Италии против «Наполи». Сезон-2022/23 он провел в аренде на Кипре, выступал за местный «Арис» и был признан лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.
32-летний нападающий перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака», у Александра остался один год по контракту с итальянским клубом.