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12:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Кокорин сыграл за «Фиорентину» в товарищеском матче

Российский футболист Александр Кокорин впервые за 15 месяцев сыграл за итальянскую «Фиорентину».

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Форвард отметился результативной передачей в товарищеской игре против молодежной команды «фиолетовых». Встреча завершилась со счетом 8:1.

Последний раз Кокорин появлялся на поле в составе клуба из Флоренции 10 апреля 2022 года в матче чемпионата Италии против «Наполи». Сезон-2022/23 он провел в аренде на Кипре, выступал за местный «Арис» и был признан лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.

32-летний нападающий перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака», у Александра остался один год по контракту с итальянским клубом.

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