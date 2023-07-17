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15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

«РБ Лейпциг» арендует игрока «ПСЖ»

20-летний полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс продолжит карьеру в Бундеслиге.

ПСЖЛейпцигЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

«РБ Лейпциг» арендует у «ПСЖ» полузащитника Хави Симонса, сообщает Sport Bild.

В прошлом сезоне 20-летний нидерландец выступал за ПСВ, где забил 19 мячей в 34 матчах, но «ПСЖ» выкупил своего экс-игрока обратно за 6 млн евро. Однако из-за жесткой конкуренции маловероятно, что Симонс получит регулярное игровое время во Франции.

В «РБ Лейпциг» Симонс игровую практику получит. В команде он заменит ушедшего в «Ливерпуль» за 70 миллионов евро Доминика Собослаи.

За сборную Нидерландов Симонс играет с 2022 года и на настоящий момент провел за «Оранжевых» 5 матчей.

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