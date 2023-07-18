«Аль-Наср» с Роналду разгромно проиграл «Сельте» в товарищеском матче

Первый тайм прошел без забитых мячей. На 52-й минуте с поля был удален защитник «Аль-Насра» Абдулелах Аль-Амри, после чего «Сельта» забила в ворота «Аль-Насра» пять безответных мячей. В составе команды из Виго отличился защитник Гаэль Алонсо (58'), также по дублю оформили нападающие Мигель Родригес (62', 71') и Йорген Ларсен (73', 75').

Роналду вывел «Аль-Наср» на поле с капитанской повязкой и был заменен на 48-й минуте. Звездный новичок саудовской команды Марсело Брозович также вышел в стартовом составе и провел на поле 54 минуты.

Ранее «Аль-Наср» провел два товарищеских матча в Португалии, в которых были обыграны местные клубы «Альверка» (2:0) и «Фаренсе» (5:1). В обоих встречах Роналду не принимал участие.

В четверг, 20 июня, «Аль-Наср» проведет заключительную товарищескую игру в Португалии против «Бенфики». После этого саудовский клуб отправится в Японию, где сыграет с «Пари Сен-Жермен» и миланским «Интером».