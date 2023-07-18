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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Первая женщина-тренер в английском мужском футболе покинула пост спустя месяц

Футбольный клуб «Форест Грин Роверс», ранее назначивший Ханну Дингли на пост временно исполняющей обязанности главного тренера команды, договорился о контракте с действующим главным тренером «Саутгемптона Б» Дэвидом Хорсманом, сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

Дингли ранее стала первой женщиной-тренером, которая возглавила английскую мужскую футбольную команду. Теперь она будет задействована в двух следующих товарищеских матчах «Форест Грин», с «Ковентри» и молодежной командой «Эвертона», а затем уступит место Хорсману.

«Я благодарен Ханне за то, что она держала оборону клуба, пока мы проходили полный процесс подбора персонала, и хотя в этот раз она не получила главную должность, это, несомненно, был ценный опыт и большой шаг на ее карьерном пути», — сказал председатель совета директоров «Форест Грин» Дейл Винс.

При Дингли «Форест Грин Роверс» успел провести товарищеский матч, который закончился ничьей — 1:1. Встреча состоялась спустя всего день после назначения Дингли. Она получила эту должность в начале июня.

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 Первая женщина-тренер в английском мужском футболе покинула пост...
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