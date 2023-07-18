Первая женщина-тренер в английском мужском футболе покинула пост спустя месяц

Дингли ранее стала первой женщиной-тренером, которая возглавила английскую мужскую футбольную команду. Теперь она будет задействована в двух следующих товарищеских матчах «Форест Грин», с «Ковентри» и молодежной командой «Эвертона», а затем уступит место Хорсману.

«Я благодарен Ханне за то, что она держала оборону клуба, пока мы проходили полный процесс подбора персонала, и хотя в этот раз она не получила главную должность, это, несомненно, был ценный опыт и большой шаг на ее карьерном пути», — сказал председатель совета директоров «Форест Грин» Дейл Винс.