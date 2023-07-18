Экс-футболиста Райана Гиггза оправдали по обвинению в избиении девушки

Полиция предъявила обвинения Гиггзу в совершении действий, имевших характер принуждения и контроля, а также нападении с нанесением телесных повреждений в апреле 2021 года. Утверждалось, что нападению подверглась подруга футболиста Кейт Гревилл и ее сестра Эмма Гревилл. После инцидента Гиггза задержала полиция, но через день он вышел под залог. Федерация футбола Уэльса временно отстранила специалиста от руководства национальной командой.

49-летний Гиггз всю карьеру провел в «Манчестер Юнайтед». Он сыграл за команду 672 матча, в которых забил 114 голов. Спортсмен стал 13-кратным чемпионом Англии, четыре раза побеждал в Кубке Англии, дважды — в Лиге чемпионов и один раз — на клубном чемпионате мира. С 2014 по 2016 год работал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед». С января 2018 года по апрель 2021 года Гиггз возглавлял сборную Уэльса.