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13:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-футболиста Райана Гиггза оправдали по обвинению в избиении девушки

Королевский суд Манчестера снял обвинения в избиении девушки с бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райана Гиггза, сообщает The Sun.

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Источник: AP 2023

Повторное рассмотрение дела не состоится. Суд установил, что Гиггз невиновен по всем пунктам обвинения.

Полиция предъявила обвинения Гиггзу в совершении действий, имевших характер принуждения и контроля, а также нападении с нанесением телесных повреждений в апреле 2021 года. Утверждалось, что нападению подверглась подруга футболиста Кейт Гревилл и ее сестра Эмма Гревилл. После инцидента Гиггза задержала полиция, но через день он вышел под залог. Федерация футбола Уэльса временно отстранила специалиста от руководства национальной командой.

49-летний Гиггз всю карьеру провел в «Манчестер Юнайтед». Он сыграл за команду 672 матча, в которых забил 114 голов. Спортсмен стал 13-кратным чемпионом Англии, четыре раза побеждал в Кубке Англии, дважды — в Лиге чемпионов и один раз — на клубном чемпионате мира. С 2014 по 2016 год работал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед». С января 2018 года по апрель 2021 года Гиггз возглавлял сборную Уэльса.

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 Экс-футболиста Райана Гиггза оправдали по обвинению в избиении девушки
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