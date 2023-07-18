Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
20:00
Флора
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Фарул
Футбол. Еврокубки
20:30
Бальцан
Домжале
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Партизани
Футбол. Еврокубки
21:00
Зриньски
Урарту
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Хеккен
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Шэмрок Роверс
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
4.06
Бетис
Валенсия
11
4.06
Сельта
Барселона
21
4.06
Эльче
Кадис
11
4.06
Эспаньол
Альмерия
33
4.06
Вальядолид
Хетафе
00
4.06
Мальорка
Райо Вальекано
30
4.06
Осасуна
Жирона
21
4.06
Реал
Атлетик
11
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший защитник «Арсенала» и «Барселоны» перешел в «Бетис»

28-летний испанский защитник Эктор Бельерин вернулся в клуб из Севильи.

БетисЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

«Бетис» объявил о переходе о переходе правого защитника Эктора Бельерина. Контракт подписан до 30 июня 2028 года.

Бельерин уже выступал за «Бетис» на правах аренды в сезоне-2021/22 и провел за клуб из Севильи 32 матча. Также испанец с 16 до 18 лет играл за молодежные команды «Бетиса».

Прошлый сезон Бельерин начинал в «Барселоне», а зимой перешел в лиссабонский «Спортинг», за который провел 10 матчей и забил 1 гол.

На счету Бельерина 4 матча за сборную Испании. Защитник известен своей общественной деятельностью. Бельерин придерживается веганской диеты, не покупает новую одежду и раздает старую, пользуется только электромобилями.

«Бетис» под руководством известного чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини занял 6-е место в Ла Лиге в минувшем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глава оргкомитета ОИ назвал сроки решения по допуску россиян и белорусов
«Зенит» выложил видео со взвешиванием Фернандеса
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь