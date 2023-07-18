Бывший защитник «Арсенала» и «Барселоны» перешел в «Бетис»

«Бетис» объявил о переходе о переходе правого защитника Эктора Бельерина. Контракт подписан до 30 июня 2028 года.

Бельерин уже выступал за «Бетис» на правах аренды в сезоне-2021/22 и провел за клуб из Севильи 32 матча. Также испанец с 16 до 18 лет играл за молодежные команды «Бетиса».

Прошлый сезон Бельерин начинал в «Барселоне», а зимой перешел в лиссабонский «Спортинг», за который провел 10 матчей и забил 1 гол.

На счету Бельерина 4 матча за сборную Испании. Защитник известен своей общественной деятельностью. Бельерин придерживается веганской диеты, не покупает новую одежду и раздает старую, пользуется только электромобилями.

«Бетис» под руководством известного чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини занял 6-е место в Ла Лиге в минувшем сезоне.