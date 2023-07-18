Все команды Италии отказались от услуг Кокорина, но он не хочет играть в России

«Александр отлично чувствует себя на сборах в “Фиорентине”. Он усердно работает, тренируется со всеми вместе в общей группе. Ему комфортно там. В товарищеских матчах уже забивал и отдавал голевые передачи, все хорошо!

Останется ли в «Фиорентине» на следующий сезон? Саша сейчас работает с командой таким же образом, как и все остальные игроки клуба. Футбольная жизнь такая, что сегодня ситуация одна, завтра может быть уже другой. Думаю, что о чем-то можно будет говорить после окончания сборов. Сейчас из аренды вернулось много ребят, все они, как и Саша, могут получить шанс закрепиться и играть в составе «Фиорентины», — цитирует Бердышева «Чемпионат».