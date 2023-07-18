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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Все команды Италии отказались от услуг Кокорина, но он не хочет играть в России

Услуги нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина были предложены ряду итальянских команд, однако никто не проявил интереса к российскому футболиста.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Кокорина предлагали аутсайдерам Серии А и клубам Серии Б, но все команды отказались от услуг нападающего. Рассматривались варианты с арендой с правом выкупа, но итальянские команды не хотят платить высокую зарплату российскому футболиста, сообщает Sport24.

Тимофей Бердышев, агент Александра Кокорина, рассказал о судьбе российского футболиста в команде.

«Александр отлично чувствует себя на сборах в “Фиорентине”. Он усердно работает, тренируется со всеми вместе в общей группе. Ему комфортно там. В товарищеских матчах уже забивал и отдавал голевые передачи, все хорошо!

Останется ли в «Фиорентине» на следующий сезон? Саша сейчас работает с командой таким же образом, как и все остальные игроки клуба. Футбольная жизнь такая, что сегодня ситуация одна, завтра может быть уже другой. Думаю, что о чем-то можно будет говорить после окончания сборов. Сейчас из аренды вернулось много ребят, все они, как и Саша, могут получить шанс закрепиться и играть в составе «Фиорентины», — цитирует Бердышева «Чемпионат».

У Кокорина контракт с «Фиорентиной» до июня 2024 года. Прошлый сезон футболист провел в аренде в кипрском «Арисе» и стал чемпионом Кипра.

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Все команды Италии отказались от услуг Кокорина, но он не хочет...
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